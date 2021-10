E

n una nueva etapa por la lucha de la soberanía energética, la idea es tomar el control de las minas nacionales. El tema vuelve a las agendas del Ejecutivo y a las legislativas. La importancia del litio, como energético estratégico, es una vía rumbo a la utilización óptima del recurso, es decir, sin despilfarrarlo ni malbaratarlo.

Empezamos una lucha en contra de las prácticas mañosas de las empresas extranjeras y algunas nacionales que intentaron hundir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones que venían sosteniendo la economía nacional, por lo menos en lo fundamental. De hecho, hemos estado en peligro de perder el control de nuestros recursos en forma absoluta, sobre todo durante el periodo neoliberal.

Ahora es el turno del litio. Y aunque en este espacio hemos publicado, recientemente y en años anteriores, diversos artículos sobre el tema, es ahora cuando se plantea en el Congreso de la Unión la urgencia de proteger los yacimientos, cuando toma relevancia este mineral. Pero, no sólo eso, es imprescindible defenderlo como lo que es, un recurso estratégico para la nación.

Ha sido una medida congruente y acertada, haberlo incluido en el proyecto de decreto para el rescate de la industria eléctrica. La CFE tiene, ahora, la posibilidad de resurgir como la gran empresa que fue y que, pese a la depredación, no dejó de serlo totalmente, por la calidad de sus obreros y profesionales, sindicalizados o no. Después de los golpes que la empresa mexicana ha recibido, no se dejaron vencer.

Como ha sucedido en algunos eventos recientes, por ejemplo, la llegada de la pandemia del Covid-19, la campaña de vacunación y el rescate de la industria eléctrica, por mencionar algunos, en este momento, cuando el litio está en las primeras planas, surgen especialistas expertas y expertos que han visto una oportunidad para dar su opinión, sea ésta acertada o no.

La posibilidad de que la industria del litio consolide una cadena de producción como ya lo han comentado autoridades del Servicio Geológico Mexicano, es una finalidad esperada. Pero sólo si las ganancias mayores se quedan en nuestro país. De otra forma, seguiremos exponiendo y regalando los recursos y la soberanía energética.

Los ganadores del premio Nobel de Química 2019 expresaron que su invento, la pila de iones de litio, beneficiaría la campaña en contra del calentamiento global. La provisión de energía eléctrica, por ese medio, sirve para una gran cantidad de aparatos. En otras palabras, el beneficio será muy grande para disminuir la contaminación ambiental, meta importante por la cual los tres ganadores del reconocimiento, insistieron hasta lograr este tipo de pila.