CFE Generación V destina gran parte de su energía a los usuarios básicos, pues la lógica era tiene contratos a largo plazo que estabilizarán las tarifas . Actualmente, se decide qué energía entra a la red únicamente considerando el costo de los combustibles; las energías solar y eólica no tienen costos de combustible por lo cual son las primeras en entrar a la red. Esto tiene como consecuencia que en muchas ocasiones las plantas de privados de CFE V no ingresen 100 por ciento de su energía a la red. Pero no hay problema, oculto en manuales y como reconocimiento de los contratos se estableció que se pagará el total de la energía contratada aunque los cambios que ocasionó la reforma de 2013 no permitan que se genere el monto pactado. Al final, que lo paguen los usuarios básicos.

Por último, en 2015, la Comisión Reguladora de Energía, publicó el Acuerdo A/074/2015 por el que se expidieron las tarifas de distribución aplicables a la CFE y en 2018 se expidió el A/063/2018 por el cual se alargó indefinidamente su vigencia. Oculto en dos tablas, anexos D y E, de las cuales no se publicaron metodologías ni fórmulas para su realización, se encuentran valores de reconocimiento de pérdidas técnicas y no técnicas (robo), así como los factores de ajuste que se aplicarían para distribuir dichas pérdidas en los usuarios, dependiendo del nivel de tensión, media o baja. En esos valores, se decidió a quién se le cobrarían las pérdidas del sistema. Tomando como referencia la división Valle México Sur, los anexos establecen que 98.5 por ciento de todas las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, corresponden a los usuarios de baja tensión. De nuevo, que lo paguen los hogares y pequeños negocios.

* Maestro en finanzas en el sector energético por la Universidad de Edimburgo. Especialista en temas energéticos

Twitter: @aloyub