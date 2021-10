Por lo general, las políticas migratorias suelen ser dicotómicas y dividen el universo en migrantes regulares e irregulares. También suele ser dicotómica la interpretación que se hace entre migrantes económicos y forzados. Pero en ambos casos, en el medio hay una zona gris gigantesca que debe tomarse en cuenta. Es decir, el asunto es mucho más complejo, por lo que proponemos una visión tricotómica. En la zona gris existen millones de personas que son irregulares, pero que no pueden ser deportados y que resulta complicado regularizarlos. Es el caso de los dreamers en Estados Unidos; los ahora llamados trabajadores esenciales, como los de la agricultura y los servicios sanitarios que no conviene deportarlos; losque tienen estatus temporal protegido (TPS, por sus siglas en inglés) y que siempre se ven obligados a renovarlos; los que tienen hijos o cónyuges que son ciudadanos; quienes solicitan refugio o visas humanitarias y los que alegan todo tipo de argumentos, a, b, c, d, o bien interponen procedimientos legales. Hay tal cúmulo de excepciones que hacen muy difícil aplicar la ley a rajatabla.

El efecto boomerang se da cuando la política migratoria logra su objetivo, pero causa un efecto o un desperfecto mucho mayor, o contrario a lo que se pretendía lograr. A nivel académico fue Robert Merton el primero que lo analizó y lo categorizó, en 1936, como consecuencias no esperadas, no previstas o no intencionadas de una acción, en nuestro caso de una política específica, formalmente organizada . En el caso de Estados Unidos el ejemplo más claro de esta situación es el muro y militarización de la frontera. Era previsible que con estas medidas los costos y riesgos del cruce subrepticio serían más altos, lo que operaría como un efecto disuasivo. Pero lo que no esperaban, o no previeron, era que el flujo no sólo no se detuviera, sino que al ser más caro y riesgoso el cruce, los migrantes irregulares no regresarían, lo que incrementó el volumen general de migrantes irregulares hasta cerca de 12 millones. El remedio fue peor que la enfermedad.

Dice Merton que la no anticipación de las consecuencias depende del estado del conocimiento sobre el tema en específico. La moraleja es clara, las políticas migratorias deben definirse con el apoyo de especialistas que puedan predecir, más allá de la coyuntura.

El otro efecto es el de llamada . Sobre este término no conozco su autoría, pero se utilizó ampliamente en España en las últimas décadas del siglo XX, cuando empezaron a llegar migrantes ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos y de otros países a trabajar en la construcción, los bares y el cuidado de niños y ancianos, entre otras labores.

El efecto llamada, se refiere a una política de acogida o de liberalización de trámites para determinados migrantes que facilita el proceso. En este caso se favorecía a migrantes hispanohablantes de las antiguas colonias. Obviamente en la llamada había todo un interés económico, político y cultural. Se trataba de llenar esos puestos de trabajo con latinoamericanos, no con marroquíes o africanos, que habría sido otra posibilidad.

Hay efectos llamada programados, pero también aquellos que no se consideraron como tales. Unas pocas palabras de Joe Biden generaron un efecto llamada impresionante entre la comunidad haitiana radicada en Brasil y Chile, pero también contribuyó, en mucho, la crisis económica en tierras brasileñas y las medidas restrictivas y xenófobas en las chilenas.

Estas seis premisas deben ser tomadas en cuenta a la hora de legislar y de aplicar las políticas migratorias.