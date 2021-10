Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 24 de octubre de 2021, p. 16

Ante la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la Fiscalía General de la República (FGR) implementara medidas cautelares a fin de no violar las garantías de los científicos que son investigados por incurrir en presuntos actos de corrupción, la institución ministerial respondió que se acepta dicha comunicación, pero no así su contenido , ya que no ha hecho públicos los datos de las personas inculpadas.

El jueves, la CNDH solicitó la aplicación de medidas cautelares en favor de científicos y de ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Este sábado, la FGR respondió que en días pasados el Ministerio Público fijó en un posicionamiento única y exclusivamente las razones y datos que reflejan su derecho a ejercer sus funciones ministeriales de orden constitucional .