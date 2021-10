Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 24 de octubre de 2021, p. 13

En 2020, su segundo año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) incurrió en deficiencias en 15 contrataciones públicas por un monto de 2 mil 383 millones 896 mil 363 pesos.

Una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo descentralizado y adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tiene el objetivo de favorecer la productividad y distribución de alimentos en beneficio de la población más rezagada del país.

Las deficiencias administrativas detectadas por la SFP se suman a las detectadas el año pasado por la ASF, cuando encontró que en 2019 Segalmex no acreditó el destino de 3 mil 27 millones de pesos y que, a través del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, otorgó 45 mil 300 subsidios a productores de granos básicos por casi 4 mil millones de pesos; no obstante, debido a las deficiencias en su diagnóstico, diseño y operación, no hay certeza de que los apoyos se entregaron a la población objetivo: pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.

El informe de la fiscalización que hizo la SFP por medio del Órgano Interno de Control de Diconsa –el cual representa a la Secretaría en Segalmex– incluye 17 observaciones relacionadas con inconsistencias y deficiencias en múltiples contratos de compra y arrendamiento celebrados por la agencia encabezada por Ignacio Ovalle Fernández, a quien está dirigido el reporte.

La SFP descubrió que hay inconsistencias en el Programa Anual de Adquisiciones de Segalmex y que éste no cuenta con la dictaminación de sus políticas, bases y lineamientos, ni con la aprobación del manual de funcionamiento de su comité de adquisiciones.