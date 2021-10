En una jornada diurna, los menores deben dedicar al ocio no más de 20 por ciento de su tiempo, asienta; éste no debe ser destinado únicamente al uso de equipos electrónicos o a interactuar en la red. Se deben generar estímulos, como la lectura, los deportes o la convivencia con la familia , comenta.

Hugo tiene 12 años y cursa el primer grado de secundaria. En su escuela, afirma, es conocido como experto en videojuegos. Asegura que durante el confinamiento no pude salir de casa, así que tuve más tiempo para jugar y ganar más niveles; fue divertido . Sin embargo, reconoce que esa actividad le quitó tiempo para hacer otras cosas, como convivir con su hermana y abuelos. No siempre me siento bien jugando, aunque es muy emocionante; a veces creo que podría hacer otras cosas .

Suaste Herrera, también especialista en adicciones, indicó que la responsabilidad sobre el uso adecuado de los videojuegos no es de quien los desarrolló, sino de quien los compra y da acceso al menor, por lo que es importante que los padres verifiquen la categoría y su contenido , pues hay variedad hasta para niños de tres años.

En entrevista, subrayó que es importante limitar el tiempo que un menor practica un videojuego o usa redes sociales. Los juegos en Internet también permiten a niños y adolescentes acceder a un proceso socializante, indispensable en su desarrollo, pero debe ser supervisado por los múltiples riesgos que pueden enfrentar .