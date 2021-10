Se debe considerar que se dispensa la obligación de rendir testimonio sobre hechos de terceros cuando se trata de secreto profesional, dijo, e incluso hay jurisprudencia al respecto, por lo que se debería modificar la redacción, a fin de que no constituya delito. Hizo notar que no se puede legislar por casos concretos y si hay uno o dos despachos de contadores que propician evasión fiscal, como expuso en la reunión del jueves la jefa del SAT, que se les sancione, pero no llevarlo a la ley, ya que no es la generalidad.

El senador Mancera expresó que otro tema preocupante de la minuta es dejar prácticamente sin deducciones los concursos mercantiles, ya que, por ejemplo, nadie querrá comprar Mexicana de Aviación, así como la propuesta de adición del artículo 4-a a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y cambios al artículo 5, ya que el factor de acreditamiento del IVA disminuirá en 75 por ciento, lo que pondrá en graves problemas financieros a la industria del transporte, en especial a la aviación.

Igualmente, agregó, propondrá cambios a la disposición que obliga a los jóvenes a inscribirse en el RFC, pues, además del rechazo que ha generado, en la ley no se especifica el motivo de esa modificación y debe analizarse si cumple con lo que dispone la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.

Sobre este tema, el senador del PAN Víctor Fuentes dijo que no se justifica la medida, pues hay mecanismos como la CURP.