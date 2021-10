Las perdimos en marzo del año pasado, y desde entonces hasta febrero de 2021 (los funcionarios públicos) nos fueron trayendo de aquí, allí, allá y más allá. Fuimos a muchísimos lugares y en donde quiera proporcionamos datos, teléfonos, pero hasta la fecha no nos han entregado nada , cuenta Marcela, luego de salir a paso veloz del módulo de la SB instalado en la explanada del Monumento a la Revolución.

En entrevista con La Jornada, usuarios de ese esquema de subsidio lamentaron que no han podido acceder a los recursos a los que tienen derecho –3 mil 100 pesos de forma bimestral–, debido a lo que consideran la desorganización y falta de información de las autoridades y el personal de la Secretaría de Bienestar (SB), a pesar de que éste es uno de los programas sociales insignia de la actual administración.

La peor parte, expresa la mujer, vecina de la colonia Doctores, es que luego de haberse visto obligadas a registrarse de nuevo para obtener la tarjeta, los responsables del programa les indicaron –sin mayores explicaciones– que ahora deben transcurrir al menos dos años para que se las entreguen de nuevo. De ser así, habrían pasado tres años en total sin acceso a los recursos.

En un caso parecido, Jovita Cruz Aguilar, cercana a cumplir 67 años, desde hace al menos dos años ha solicitado la obtención de la tarjeta para ella y para su hermano, quien perdió la vista, y aunque ya se han registrado al menos en un par de ocasiones ante la SB, la visita domiciliaria que les prometieron para entregarles la tarjeta no ocurre.

“Nunca nos han llamado ni han venido. Ya voy a cumplir 67 años y no tengo ningún beneficio. Yo soy hipertensa, y como en el IMSS no hay medicamentos, los tengo que comprar y me gasto 200 o 300 pesos cada 15 días. Lo único que nos dicen es ‘esperen la tarjeta’, y que supuestamente iba a llegar en octubre, pero ya tenemos ahora tres talonarios y nada”, deploró.

Consultados en los centros de registro, los llamados servidores de la nación admiten que la entrega de las tarjetas puede llevarse meses , y algunos afirman –en condición de anonimato– que la tardanza en la entrega obedece a que a ellos mismos no les entregan los recursos materiales suficientes para acelerar este proceso.

(Puede consultar la versión íntegra de este texto en la página web de La Jornada)