l espectacular pacto trilateral defensivo Aukus (Australia/Reino Unido/Estados Unidos) agarró desprevenida a Francia –y por extensión a la Unión Europea (UE), de la que ya no forma parte el Reino Unido desde su Brexit– y constituyó también una puñalada trapera al acuerdo de venta de submarinos convencionales de combustible diésel a Australia con una pérdida comercial de 66 mil millones de dólares ( https://bit.ly/3AxjEcN ).

¿Cómo quedará el patrullaje naval de Alemania con Australia en la región del Indo-Pacífico? (https://bit.ly/39wJUYP).

La fragata Bayern, uno de los buques de guerra más grandes de Alemania, ya había zarpado hacia el Indo-Pacífico en agosto (https://bit.ly/2W5Evov).

Según Roger Cohen, veterano periodista de The New York Times, a Estados Unidos le ha disgustado la equidistancia geoeconómica de la UE con China y Estados Unidos, además no digiere el concepto de autonomía estratégica del presidente Macron (https://nyti.ms/3prifSb).

No se puede soslayar la precaria dependencia energética de la UE cuando su absolutista apuesta por la burbuja verde la ha arrojado a los brazos gaseros de Gazprom y del Nordstream 2 de Rusia.

Alemania, la máxima potencia geoeconómica de la UE, se precipitó al querer brincar la inevitable fase de transición sin combustibles fósiles y sólo con sus renovables energías eólica y solar que se descarrilaron con las inundaciones y la notable ausencia de vientos favorables (https://bit.ly/3n9VKhS).

Según el Consejo Editorial del Wall Stret Journal, los líderes europeos se lesionaron a sí mismos en energía, al proseguir una agenda climática que no tendrá efecto en el clima (sic), pero incrementa los precios, dañando a los consumidores y a la industria, y ahora empodera a los matones (sic) en el Kremlin (https://on.wsj.com/2XxWjJF).

Entre tanto, el zar Vlady Putin celebra su estratégico triunfo gasero, el destino ontológico y teleológico de la UE se vislumbrará prístinamente a partir de diciembre, con la conformación del gabinete semáforo de coalición de Alemania, al 24 de abril de 2022, fecha de la elección presidencial en Francia.

