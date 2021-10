Luis Jasso

Domingo 24 de octubre de 2021

Cradle of Filth es una banda británica que ha navegado por las aguas del black metal y el metal gótico desde 1991 y que sacó su primer disco en 1994. Desde entonces ha sido controvertida, amada y odiada, pero igualmente, desde su concepción se le ha puesto atención. El 22 de octubre salió su 13 larga duración, sugerentemente titulado Existence is futile (La existencia es inútil). Irónicamente se escribió justo antes de la pandemia y fue durante los meses de encierro que se produjo: afortunadamente grabamos la batería un poquito antes de que la pandemia se pusiera muy mal y vinieran los encierros, eso fue muy bueno porque así pudimos seguir adelante con todo el disco. Nuestro baterista está en Europa y nosotros somos británicos, lo mismo pasó con nuestro guitarrista Ashok, que es checo, así que tuvimos que esperar a que le fuera posible viajar para Reino Unido. La pandemia cambió todo, pero nos dio una zona de confort más amplia y tiempo suficiente para mejorar algunas cosas en las canciones .

Trascendente musicalmente, la banda ha sido también una que podría escribir un libro de anécdotas. “Recuerdo algunas, como que nos arrestaron en el Vaticano (en 1998 porque Dani llevaba una playera que decía I love satan y su entonces tecladista llevaba un collar de perro). En 1998 un rayo cayó justo sobre nuestro teclado, o cuando le rompí la nariz a alguien en Rusia en frente de los de seguridad y tuve que estar algunas horas en prisión. En los primeros años podríamos haber escrito libros con todas las estupideces que hicimos. Hemos tenido problemas por el tipo de playeras que vendemos, una vez una chava intentó tapar con pintura en spray una playera nuestra que se exhibía en un museo e incluso salió en las noticias internacionales”.