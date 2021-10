El mayor problema de todos los empresarios que tenemos es la liquidez, tienen sus proveedores, clientes, equipo de trabajo, pero sufren de liquidez. Al no tener una cultura de prevención o planeación, el pequeño empresario carece de liquidez, es el problema que se tiene actualmente, lo que escuchamos, es que no hay dinero para comprar, para participar en proyectos.

Corral expresó que si bien las Sofomes actualmente se enfocan en dar la mayor cantidad de créditos a los empresarios de menor escala, que también fungen como los principales empleadores del país, con el fin de que puedan hacer frente a sus compromisos, estos tienen reticencia para solicitar un préstamo.

Nosotros pensábamos que para esta etapa del año los préstamos ya estuvieran en sus niveles previos a la pandemia, pero no es así, aún hay incertidumbre de los microempresarios para solicitar un financiamiento, porque es necesario decirlo, nosotros tenemos el dinero, solvencia la hay, pero no están pidiendo , aclaró.