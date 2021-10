El patriotismo como opuesto al nacionalismo –el amor a lo común frente al odio a lo distinto– no es la única forma de identidad de los habitantes de un país, pero sí es una afirmación de cualquier república. Los ciudadanos no sólo son los iguales ante la ley, sino los que configuran un espacio político compartido en el cual expresar y deliberar sobre sus valores, tradiciones, creencias y proyectos colectivos. Un espacio de deliberación público se constituye en el principal motivo de arraigo, mientras la despolitización neoliberal provoca que creas que sólo le debes obediencia a tu propio costo-beneficio. Sin el arraigo a un país jamás podría justificarse ayudar a otros a los que ni conoces cuando están en penurias. Sin patriotismo cívico no sería posible redistribuir la riqueza o asistir en un desastre natural porque todas esas acciones no te benefician en lo personal. En los últimos meses ha quedado claro que existen productos culturales y de infraestructura que no están provistos por el mercado, que no dejan ganancias, pero que son responsabilidad del Estado como representante común. Estamos, por ello, en el inicio de una nueva ficción de pertenencia, de un procedimiento reciente del arraigo: ya no más la estabilidad represiva de la unidad nacional ni tampoco la armonía ilusoria del éxito a toda costa, sino la deliberación pública de todos nuestros conflictos como forma de seguir pensándonos juntos.

Las culturas no nacionales, así como las demás formas de identidad afectivas, deben confluir en ese acuerdo básico de la permanencia de la república, de la deliberación y, por tanto, de ser justo los ciudadanos que no querían los neoliberales: participantes en los procesos políticos. Apenas estamos experimentando los inicios de este instante decisivo. Y ya han salido los que buscan en el exterior revertir este proceso. Sólo hay que recordar que los momentos estelares de la historia, como los llamó Stefan Zweig, sólo pueden verse si están rodeados de oscuridades.