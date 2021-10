Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. 16

Luego de seis días en prisión, Luis Alejandro Beristáin Mercado, ex representante financiero de Interjet, fue dejado en libertad por el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó elementos que acrediten la responsabilidad del ex administrador de la aerolínea en un fraude fiscal por 11 millones 952 mil pesos.

Al filo de las 21 horas de ayer, y tras casi 12 de audiencia, el juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México determinó otorgar la libertad a Beristáin Mercado.

Las pruebas aportadas por la defensa del ex representante de la aerolínea acreditan que la autoridad lo acusó de un delito que no cometió, ya que la fecha en que el fraude ocurrió, él ya no formaba parte de la empresa cuyos directivos, entre ellos Miguel Alemán Magnani, se encuentran prófugos de la justicia.