El documento, firmado por el director de Análisis, Información y Estrategia Delegacional de esa secretaría, Sergio Ferráez Pérez, señala que, por lo anterior, a más tardar el 22 de octubre los servidores de la nación deben entregar los recibos digitales de sus viáticos, de lo contrario no será posible continuar apoyando los gastos de septiembre de los empleados que no presenten facturas.

Lo anterior generó críticas de empleados de dicho equipo, pues señalaron que la dependencia les otorga esos recursos de forma muy irregular o incompleta, e incluso en muchas ocasiones simplemente no los da, por lo que, explicaron, no es posible comprobar gastos hechos con un dinero que no han recibido.

La Secretaría de Bienestar notificó a los integrantes de los servidores de la nación que el último día para comprobar el uso de los fondos que les entrega para viáticos era ayer, por lo que de no entregar las facturas correspondientes a los últimos meses, ya no les depositaría el dinero que concierne a septiembre.

Consultados sobre el tema, trabajadores que solicitaron el anonimato por temor a sufrir represalias, aseguraron que aunque la dependencia afirma por escrito que cada servidor que hace tareas de campo recibe viáticos por 3 mil 800 pesos, esos fondos realmente no se les dan o sólo lo hacen de manera parcial y a destiempo.

“Nosotros firmamos por esos recursos, pero en realidad no llegan. No sé que hacen con ellos, si se los están quedando los delegados, si jinetean el dinero o qué, pero después ya no nos dan nada. ¿Cómo vamos a comprobar un dinero que no nos entregan?”, cuestionaron.

Aunque en ocasiones esos fondos sí se otorgan a los empleados, no sucede cada quincena, como debería ser, sino cada mes; sin embargo, “ahorita ya van casi dos meses y el último no nos lo han dado.

Ellos pueden elaborar un papel que diga ‘a ustedes les dimos 7 mil 600 pesos al mes’, y sólo entregarnos la mitad”, lamentaron las fuentes consultadas entre los siervos de la nación.