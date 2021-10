▲ El ex presidente de Bolivia Evo Morales (derecha) con Alberto Anaya, dirigente del PT, al finalizar el 25 seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad. Foto José Antonio López

Lamentablemente, planteó, los países exageradamente industrializados no aceptan que los latinoamericanos podamos dar valor agregado a nuestros recursos naturales .

Sostuvo que en el gobierno que encabezó se implementó un nuevo modelo económico opuesto al neoliberalismo que demostró que otra Bolivia es posible . Ese paradigma, expuso, tiene como base la recuperación de los recursos naturales, y especialmente considerar que los servicios básicos, como agua, luz y educación, no pueden ser negocios privados, sino derechos humanos .

En el contexto del seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, organizado por el PT en un hotel de la Ciudad de México, el ex mandatario sudamericano convocó a una conferencia de prensa en la que agradeció al pueblo de México y al jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador por salvarme la vida .

Evo Morales, ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, saludó ayer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de nacionalizar el litio y manifestó que es de esperar el apoyo del pueblo mexicano.

A pregunta expresa sobre la reforma impulsada por López Obrador para nacionalizar el litio en México, saludó el proyecto, pero prefirió no opinar sobre sus detalles. Expresó, sin embargo, que los pueblos son nacionalistas y apoyan las políticas que estatizan los recursos naturales, por lo que planteó que el pueblo mexicano seguramente acompañará la propuesta.

Para el político boliviano, la decisión del Poder Ejecutivo de enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para su rescate, salvó su vida y, con ello, el proyecto de cambio social y cultural.

Tras agradecer de manera reiterada a México y a su gobierno por la ayuda, agregó que el hecho de que siga vivo se debe también a gestiones de otros jefes de Estado y ex presidentes, como Alberto Fernández, mandatario de Argentina, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, ex mandatario de España, y el ex jefe del Ejecutivo de Colombia, Ernesto Samper, entre otros.

Compartió que los meses que tuvo que permanecer fuera de Bolivia tras el golpe, le dolieron. Tuve que andar como gitano, de una casa otra casa. Por más que haya solidaridad, nunca es como en tu casa .