Apuntó que el segundo es la cobertura del servicio de Internet, que no ha sido sencilla; aunque hay presupuesto, no existe la tecnología para avanzar a la velocidad deseada.

Reunido con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y con autoridades de La Montaña de Guerrero, el mandatario apuntó que uno de los dos pendientes en su sexenio es consolidar el sistema de salud en esta entidad. Aunque planea trasladar la sede de la Secretaría de Salud al estado, de no avanzar en la construcción de hospitales y el abasto de medicinas y médicos, la mudanza no serviría de nada .

Durante la reunión con autoridades estatales y locales, el jefe del Ejecutivo federal expuso que un desafío pendiente es el avance de la cobertura de Internet en el país. Existe el recurso pero no hay tecnología, aunque parezca increíble . Explicó que se están comprando transmisoras especiales para colocarse en las escuelas y en postes de luz para garantizar el acceso a este servicio.

No está fácil porque no se trata de hablar con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, o una gran empresa y les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre tu territorio y que de esa manera tengamos el Internet; pues no, eso funciona para la radio, el teléfono, la televisión, pero no para el Internet y es una tecnología que todavía está en proceso de desarrollo .

En una relatoría de las acciones hechas por su gobierno y los temas pendientes, recordó que la sede de la Secretaría de Salud estará en Acapulco, entonces, casi le diría al doctor Alcocer: si Guerrero no tiene sus servicios de salud y bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, buenos hospitales, equipos, médicos, especialistas, medicinas, no sirve nada .

Insistió en que no puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas ni medicinas sería el colmo; por eso es un desafío, es un reto. Todo esto que yo creo, estoy consciente de que va a ir convirtiéndose en hechos, en realidad .

López Obrador propuso reproducir en Guerrero el programa que el gobierno federal realiza en Oaxaca para entregar de manera directa los recursos a las autoridades comunitarias, pero recalcó que eso demanda honestidad.