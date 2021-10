Fabiola Martínez y Laura Poy

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa que se una la oposición, a la cual denomina bloque conservador ; al contrario, a sus adversarios les reconoce que aun con insultos, sus acciones se han realizado por vías no violentas, salvo las expresiones de algunos corajudos , pero no pasa de ahí.

“Me preocuparía que no hubiera protesta. Imagínense que sean paleros, ya no estamos en el tiempo de antes, que había oposición palera”, dijo a la prensa.

De pronto serio y en momentos sarcástico, el mandatario se refirió ayer al reciente llamado de sus adversarios a sacar a Morena de Palacio en 2024 , como se leía en una manta desplegada en una terraza del perímetro de la Plaza de la Constitución.

Al grupo promovido por Claudio X. González y el ex dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, les dijo que para qué quieren esperarse hasta la próxima elección presidencial –dentro de tres años–, si ahí está la consulta de revocación de mandato el año entrante. Miren, aquí, ternuritas, aquí vienen enfrente con una mantita , expresó desde la palestra del Salón Tesorería, en Palacio Nacional.

Aclaró lo que para él es aspiracionismo (otra de las definiciones propias de López Obrador que caló especialmente en la clase media): es una corriente de pensamiento, extendida, añeja, a partir de la cual se quiere tener dinero a como dé lugar, sin escrúpulos morales.