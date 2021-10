Rechazó que se hayan perdido generaciones de estudiantes profesionales en este contexto. “Lo que pasa es que también tenemos que ayudarles a ver, y yo lo he hecho con los de pedagogía, preguntarles ‘cuando salgas de aquí y vayas al mercado ocupacional, ¿qué vas a ofrecer?, porque éste no te va a preguntar qué autor estudiaste, sino qué sabes hacer’”.

Al referirse a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de que el neoliberalismo también afectó a la UNAM, consideró que el jefe del Ejecutivo no alcanza a diferenciar lo que son las políticas públicas y cómo incluso las de la educación superior de corte neoliberal no se han suspendido en el país . Citó como ejemplos al Sistema Nacional de Investigadores, al padrón de posgrados de calidad, a sistemas de acreditación y estímulos al desempeño docente.

Las políticas de educación de corte neoliberal envolvieron no sólo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino a todas las universidades, se fueron implantando y se fue creando una condición vinculada al financiamiento de la educación superior a partir de éstas , no obstante, la máxima casa de estudios es una institución que donde ha podido ha resistido a ellas, afirmó Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

Sí, aseveró, tuvimos que adaptarnos a eso. Yo no me engaño, pero sí me molesta mucho que el Presidente nos eche en cara algo que en políticas públicas él no ha podido revertir . Además, aseguró que los académicos de la universidad hemos estudiado y hemos denunciando esto.

Otros datos : Valadés

A su vez, ante los señalamientos del presidente López Obrador, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés expuso que millones de universitarias y universitarios en México tenemos otros datos . Y compartimos el orgullo de servir al país y de ser congruentes con nuestras convicciones sociales .

Tanto Díaz Barriga como investigadores de la Facultad de Economía y grupos estudiantiles estimaron que la actual coyuntura tiene que aprovecharse para hacer una evaluación sobre la universidad.

Luis Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, quien coincidió con las opiniones del jefe del Ejecutivo, señaló que si bien es relevante la reflexión sobre este tema, más importante es la transformación .