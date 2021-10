Laura Poy y Fabiola Martínez

Sábado 23 de octubre de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se haya derechizado en los últimos tiempos , tras insistir en que todas las instituciones de educación superior fueron sometidas al pensamiento neoliberal .

En conferencia matutina en Palacio Nacional, donde sostuvo su opinión sobre la máxima casa de estudios, aseguró que no actúo de mala fe , pero insistió en que sí se requiere una sacudida. Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM .

Incluso, señaló que el movimiento de jóvenes YoSoy132, que se manifestó en el contexto del proceso electoral de 2012, no surgió en la máxima casa de estudios, sino en la Universidad Iberoamericana, una institución privada. ¿Y dónde estaba la UNAM? , dijo.

Cuestionó que ante todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo más grande en la historia de México , la UNAM “no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la universidad se dedicaron a legitimar la privatización, (Carlos) Salinas los cooptó a casi todos”.

López Obrador recordó al ex rector (José) Narro Robles, quien, indicó, “todavía tiene mucha influencia, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo, pero no sólo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec”.