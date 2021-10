C

omo es usual, el escándalo, la gritería, el chantaje y la sucia campaña mediática (incluidos los recursos que utilizan para alimentarla) en contra de tal o cual decisión gubernamental provienen de los mismos afectados por los cambios y el combate a las prácticas ilegales que tanto dinero les ha dejado. El caso más reciente, que no el último, es el de las modificaciones en materia de donativos (para acabar con los filántropos evasores de impuestos) incluidas en la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal para 2022 que provocaron histéricas reacciones entre los grandes corporativos dedicados a esas prácticas en detrimento del fisco.

Terrorismo fiscal , persecución contra los contribuyentes , atentado contra la filantropía , etcétera, etcétera, son algunas de las frases propagandísticas utilizadas por los afectados por las citadas modificaciones, en su intento por involucrar a todas las donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, que son muchísimas. Pero el problema real sólo es de quienes, de por sí privilegiados en el régimen neoliberal, evaden al fisco –no de ahora, sino de mucho tiempo atrás– y financian esa y todas las campañas sucias.

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, ayer aportó un botón de muestra que pinta de cuerpo entero cómo se las gastan esos promotores de la histeria, el chantaje y las campañas sucias: “siete integrantes de una misma familia hacían aportaciones (‘donaciones’) para eludir los límites de deducibilidad individuales en la materia, al tiempo que esos dineros los aportaban a sus propias fundaciones filantrópicas”, de tal suerte que por medio de ese mecanismo lograban quitarse de encima impuestos de entre 170 y 340 millones de pesos, solo por esa práctica, ilegal a todas luces. Y este es sólo uno de los mecanismos utilizados para evadir al fisco.