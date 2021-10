Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. 31

Ciudad Juárez, Chih., Empresarios y productores agrícolas negaron que las cebollas producidas en el estado de Chihuahua estén contaminadas con salmonela, como denunciaron autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Tras una reunión del Consejo Estatal Agropecuario se determinó que es seguro consumir cebolla chihuahuense, informó Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y pidió a la ciudadanía no alarmarse.

El empresario comentó que las denuncias presentadas en el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), fueron analizadas por 18 líderes productores de diversas regiones de la entidad, que representan diferentes actividades agrícolas, quienes negaron la contaminación de la verdura.