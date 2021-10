Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. 30

San Salvador Atenco, Méx., Al conmemorarse 20 años del surgimiento de la resistencia contra la obra cancelada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigió al gobierno federal la restitución de las tierras donde se construirían las pistas y castigo a los autores intelectuales del asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés, quienes murieron a consecuencia de la represión a su movimiento en mayo de 2006, donde además decenas de mujeres fueron agredidas sexualmente.

Durante un mitin realizado ayer por los campesinos en la plaza principal de San Salvador Atenco, Jesús Adán Espinoza, dirigente del FPDT, señaló que su lucha comenzó el 22 de octubre de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), con la publicación de los decretos de expropiación de 5 mil 384 hectáreas de su territorio para la edificación del NAIM.

Manifestó que por dos décadas han resistido el embate de los gobiernos neoliberales pero siguen en pie para buscar que se sancione a los responsables de abusos policiacos, crímenes y encarcelamientos injustificados contra sus miembros.