Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. 23

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aclaró en el Senado que los límites a los beneficios fiscales por donativos sólo afectan a una minoría que ha abusado del esquema, en particular a siete integrantes de una o dos familias que en los últimos años han deducido entre 170 y 340 millones de pesos, pero los recursos donados no los destinan a organizaciones filantrópicas, sino a sus propias fundaciones.

Además, resaltó, esas asociaciones abusivas deducen más de lo que aportan y debido a ello, en las deducciones fiscales de 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales .

Al participar en la reunión de trabajo de las comisiones del Senado que dictaminan la minuta de Ley de Ingresos y miscelánea fiscal del próximo año, y ante preguntas de legisladores de oposición, Buenrostro aclaró que de los 10 mil donantes registrados, únicamente unas 50 personas físicas, directores de fundaciones en su mayoría, verán afectados sus ingresos.

Entre ellos situó a los siete personajes que donan millones, pero no se los dieron a las mujeres maltratadas, no se los dieron a Cáritas, sino fueron directamente a sus fundaciones familiares .

No es defraudación, pero sí abuso

En breve entrevista final no hizo públicos los nombres porque se lo impide el secreto fiscal. No no vamos directo sobre ellos porque hacer una auditoría lleva mucho tiempo y los recursos obtenidos serían pocos. No es defraudación, dijo, pero sí un abuso que no debe tolerarse más.