“Un shock”

Una madre no espera escuchar esas cosas de su propio hijo , señaló. “Sólo se lo he dicho ahora, que tengo 40 años. Fue un gran shock para ella, que se enfadó mucho”, apuntó.

Evra indicó que su mamá le había dicho que no debía incluir ese abuso en el libro, ya que era algo privado . “Pero yo le respondí que no era por mí, sino por otros niños. Entonces me respondió que ‘OK’, que lo comprendía”, indicó.

Evra no denunció a su agresor, que según contó era uno de sus profesores.