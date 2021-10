Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. a10

Mónica Vergara, entrenadora de la selección mexicana femenil mayor, reveló que Chivas se negó a ceder a su goleadora Alicia Cervantes para el partido amistoso de hoy ante Argentina; no obstante, aseguró que eso no generará represalias para la jugadora y que más allá de sentir molestia, esto le permite convocar a otras futbolistas para analizarlas.

La entrenadora explicó que tras la baja por lesión de Katty Martínez, delantera de Tigres, decidió convocar a Licha, lo cual fue rechazado por el Guadalajara debido a que también enfrentará a la selección argentina, el próximo martes.

“No nos la quisieron prestar para este compromiso, sabemos que Chivas también tendrá un partido contra Argentina y respetamos la decisión del club. La competencia está abierta, ninguna jugadora ni nadie del cuerpo técnico somos indispensables para este proceso.