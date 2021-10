Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. a12

Suena Mozart. Sonreímos.

Ninguna otra música tiene tanto poder. Sí, papá Bach, pero Mozart nunca pierde la sonrisa. Vaya, en los momentos más terribles, sonríe.

Reúne todas, pero todas las emociones, sin aspavientos. No es autoconmiserativo, no presume de nada, no nos dice cómo ponernos, si tristes o alegres o enojados, él sólo sonríe.

Y ríe a carcajadas, como en el tercer movimiento del Concierto 25 para piano (especialmente clara la carcajada en la grabación de Daniel Barenboim), de donde podríamos asegurar que Milos Forman tomó el modelo para dar indicación al actor Tom Hulce de cómo reír a carcajadas, prácticamente con metrónomo en mano, en la hermosa película Amadeus.

Además de risas, sonrisas, carcajadas, en la música de Mozart hay suspiros, canto, baile, alegre desmadrito. Por eso es EL compositor. Volfi rifa.

El nuevo disco del pianista islandés Víkingur Ólaffson es un bellísimo homenaje a Volfi Mozart, se titula Mozart & Contemporaries y pone codo a codo, mano a mano, a nuestro compositor favorito con algunos de sus contemporáneos: Baldassare Galuppi, Carl Philip Emanuel Bach, Domenico Cimarosa y Joseph Haydn.

Comienza con el galopar de Galuppi: andante spiritoso, un caminar de nubes gráciles, en medio de sonrisas. Baldassare Galuppi también sabía sonreír sin importar el momento, intríngulis o circunstancia. Es música amable a más no poder.

Veneciano, oriundo de Burano y por eso conocido como Il Buranello, director de música del Ospedale dei Mendicanti (Vivaldi lo fue del Ospedale dela Pietá, también en Venecia), maestro de capilla de la catedral de San Marcos, Galuppi creó prodigios como el que inicia el disco que hoy recomendamos: carece de melodía y reposa su belleza en una serie de coros arpegiados, posee espíritu atemporal, anuncia a Schubert. Tiene, de acuerdo con el juicio de Víkingur Ólaffson, un estado alterado de conciencia entre el estar despierto y al mismo tiempo sumergido en un sueño . Así de prodigioso.

En las notas al programa, Víkingur elaboró prácticamente una escucha guiada (ese es el espíritu del Disquero: escuchas platicadas con los lectores) y explica uno a uno los tracks que elaboró, el cómo y el porqué. La segunda pieza de este recital es el Rondó K. 494, la esencia de Mozart: cada vez que escuchamos el tema central, tan simple, tan sencillo, tan angelical, nos trae algo diferente, siempre . La esencia de Mozart: cada vez que lo escuchamos, suena mejor; es una música que crece con nosotros, en el transcurso del tiempo.

Al hacer este disco con música de Mozart, Víkingur procuró hacer de lado toda idea preconcebida, todo lugar común, toda leyenda, fábula y toda ínfula. Quiso, en cambio, profundizar en el ecosistema musical de Mozart .

Mozart conoció a otros compositores, no a todos los que incluyó Víkingur en este álbum, pero los veneró a distancia.

Es por eso que el tercer track está dedicado a uno de los semidioses a quien admiró y de quien aprendió mucho Mozart: Carl Philipp Emanuel Bach, segundo de los hijos de Johann Sebastian Bach y principal representante del Empfindsamerstil, movimiento musical semejante al Sturm und Drang, que ofrece los primeros componentes del romanticismo, y a su vez adelantó elementos del estilo clásico; también protagonizó, de manera muy elegante (para que rime), los principales episodios del periodo galante.

Carl Philipp Emanuel Bach contribuyó al desarrollo de la forma sonata, y fue de esa manera precursor de la obra de Haydn, Mozart y Beethoven. Por eso Mozart decía: Él es el padre; nosotros somos los niños .

El Rondó II en re menor de Carl Philipp Emanuel Bach, que define e interpreta al piano Víkingur Ólafsson, es una pieza muy libre y con armonías muy atrevidas. Tiene un punto muy salvaje; es como un gato salvaje. Es como un niño mal portado. Esta obra bien la pudo haber escrito Stravinsky .