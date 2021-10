A

lgo hay tremendamente obsceno en el acto de entregar lo prescindible a los necesitados: se da lo que sobra, lo que no afecta de manera apreciable el patrimonio ni el nivel de vida, lo que igual habría podido ir a dar a la basura. A cambio de esa generosidad fingida se obtiene reconocimiento y mérito social, se enfatiza el estatus y se logran elogios. Por añadidura, el sujeto caritativo seduce al espejo de su conciencia y se ensalza a sí mismo como un individuo virtuoso. Desde esta perspectiva, los mendigos en las culturas antiguas, de la Grecia clásica a Mesoamérica, desempeñan una función social insoslayable.

En un Estado moderno que se obliga a sí mismo a garantizar la dignidad de sus ciudadanos, la satisfacción de las necesidades básicas da pie a otros tantos derechos inalienables: a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura, al deporte y al esparcimiento. Buena parte de los esfuerzos civilizatorios del siglo XX se fueron en la construcción de sociedades capaces de garantizar tales derechos, ya fuera mediante la instauración de estados del bienestar que buscaban acotar la ley de la jungla del mercado, ya por medio de economías planificadas que trataron, infructuosamente, de suprimir el mercado.

Con propósitos de concentración de la riqueza o de abierto saqueo, el neoliberalismo impulsó la reducción del Estado y la transferencia o la concesión gradual de sus potestades hacia otros ámbitos: acuerdos y organismos internacionales, entidades autónomas, sector privado, organizaciones civiles –el llamado tercer sector – e incluso delincuencia organizada, como ocurrió en México en el sexenio de Calderón, cuando se le entregó nada menos que la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo general, los derechos no fueron borrados de las leyes, pero sí del discurso oficial, en el que fueron sustituidos por oportunidades. La política social fue convertida en un mecanismo de fabricación de oportunidades de trabajo, educativas, de ascenso socioeconómico. Como correlato, los presupuestos destinados a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación fueron diezmados y desviados al gasto corriente o a bolsillos particulares.