A fin de erradicar la maternidad infantil y atender a las niñas madres y embarazadas menores de 15 años, el gobierno de México ha desarrollado estrategias especiales. En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia (Enapea) que coordina el Conapo e Inmujeres, se diseñó la Ruta NAME (niñas y adolescentes madres). La cual tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para la detección, atención y protección integral de las niñas y adolescentes madres y a sus hijas e hijos, hasta la restitución total de sus derechos. Desarrollada con la coordinación del Consejo Estatal de Población del estado de Hidalgo, la ruta es producto de un conjunto de trabajos de 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las que destaca la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (servicios anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo), las procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, la SEP y el Fondo de Población de Naciones Unidas; además están las organizaciones de la sociedad civil Ddser, Elige, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Balance e Ipas.

Recientemente se publicó la Guía para la implementación de la Ruta NAME, cuyo propósito es identificar-captar a las NAME, generar una alerta que active los mecanismos intersectoriales de atención existentes, para que se les proteja de manera inmediata e integral, tanto a ellas como a sus hijas e hijos, garantizando la restitución de sus derechos, la no continuación y repetición del daño, en el marco de un acompañamiento sensible y respetuoso de los derechos humanos por parte de las instancias de gobierno (versión digital en https://mexico.unfpa.org/es/publications/gu%C3%ADa-para-la-implementaci%C3%B3n-de-la-%E2%80%9Cruta-para-la-atenci%C3%B3n-y-protecci%C3%B3n).

Se trata de un esfuerzo por visibilizar, difundir y articular las rutas, modelos, protocolos y flujogramas de atención ya existentes de los diferentes ámbitos públicos, de vincular a las instancias responsables de operar dichos mecanismos para hacerlos más eficientes y eficaces. Contempla un flujograma muy completo de atención médica, sicológica, legal, apoyos educativos y económicos, así como el reclutamiento de consejeras encargadas de brindar acompañamiento a las NAME y a sus hijos. La implementación en Hidalgo está siendo ejemplar.

Además se están haciendo esfuerzos importantes para erradicar la violencia sexual, los matrimonios tempranos, el embarazo y la maternidad infantil. Hoy se está difundiendo en la televisión y en las radios comunitarias la campaña Yo exijo respeto, para que las niñas y adolescentes de comunidades indígenas y afrodescendientes dejen de ser tratadas como marionetas rotas.

* Secretaria general del Conapo.

Twitter: Gabrielarodr108