En la salutación en Palacio Nacional, después de su último informe en 1994, el entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari expresó de los diputados opositores que lo interpelaron: Ni los veo ni los oigo . Ayer, el petista Benjamín Robles Montoya soltó a la oposición que lo abucheaba: Agradezco que se llame al orden, pero para mí no me importa. Yo ya no los escucho ni los veo .

En cada una de las recientes sesiones, Fernández Noroña se ha referido a los legisladores del blanquiazul como paniaguados. Ramírez Barba recurrió al diccionario de la Real Academia Española.

Exclamó: “Al homínido que dice ‘paniaguados’ muy seguido, déjeme decirle que dicha palabra significa ‘persona que servía en una casa y recibía del dueño de ella habitación, alimento y salario’. Ser paniaguado no es pena. Quiero decirle que soy paniaguado porque en mi casa sí tuve hogar, sí tuve madre, ¡sí me amamantaron!”