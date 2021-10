▲ Recursos no ejercidos por gobiernos estatales podrán devolverse el próximo año, acordaron legisladores. Foto Cristina Rodríguez

Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de octubre de 2021, p. 7

Con un solo cambio, para precisar que los gobiernos de los estados con cuentas en Accendo Banco –que está en liquidación– tendrán hasta 2022 para devolver a la Tesorería los recursos no ejercidos este año, la Cámara de Diputados aprobó y turnó al Senado la Ley de Ingresos 2022, que prevé recursos por 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos.

En la ley, que fue aprobada por Morena y sus aliados, se confirmó que los remanentes del Fondo de Salud para el Bienestar se reintegren a la Tesorería para la compra de vacunas y los gastos de operación, así como los requerimientos derivados de la atención de la pandemia por coronavirus.

Guillermo Chapman (Morena) resaltó que aun cuando se tomen recursos de dicho fondo, se garantiza que mantendrá una reserva superior a 32 mil millones de pesos.

También, se ratificó que los estados deberán pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social los servicios de salud que éste preste a población sin seguridad social.

A las 6 de la mañana de ayer, y tras cuatro horas de discusión en el pleno, el proyecto se aprobó con 267 votos de Morena, PT y PVEM en favor, mientras 220 diputados de PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra.

Carol Antonio Altamirano resaltó que la Ley de Ingresos es responsable, porque está sustentada en estimaciones correctas: inflación de 3.4 por ciento, crecimiento anual de 4.1 por ciento, un tipo de cambio de 20.5 pesos por dólar, e ingresos petroleros en términos de la ley. Todas las estimaciones están alineadas con las expectativas de los mercados .