El canciller añadió que el tema del litio no fue parte de la charla.

Señaló que el asilo que se le concedió a Morales no tuvo vigencia, aunque el boliviano no ha manifestado su interés de volver en el corto plazo.

El invitado no dio declaraciones a su salida de Palacio Nacional, a las 8 de la noche.

El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó durante dos horas en Palacio Nacional con el ex presidente de Bolivia Evo Morales, a quien consideró el más auténtico representante de los pueblos originarios de la región. Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe , tuiteó el mandatario.

Para Evo Morales, México se ha convertido en la casa de todos los que luchan por la liberación de nuestros pueblos .

En octubre de 2019 se dio un golpe de Estado en su país que lo obligó a dimitir y favoreció el ascenso al poder al gobierno de facto de Jeanine Áñez. A casi dos años de distancia de aquel tenso momento, que puso en riesgo su integridad, Morales Ayma volvió a México. Exaltó la posición asumida entonces por la administración mexicana, que incluyó otorgar protección y asilo político a él y a una veintena de sus colaboradores.

“Saludo al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, al gobierno y al pueblo de México. No era para congraciarme con el Presidente y su pueblo cuando dije que me salvó la vida(…) El plan del imperio y la derecha boliviana era que el MAS-IPSP no vuelva al gobierno ni Evo a Bolivia. (Pero) ahora, el MAS-IPSP con el hermano Lucho (Luis Arce) como presidente en el gobierno (electo el año pasado), Evo está con vida en Bolivia gracias al pueblo mexicano”.

Subrayó las contradicciones en las que a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19 han incurrido los defensores del neoliberalismo: “Antes de la pandemia, planteaban: ‘mercado, mercado’. Ahora, durante la pandemia dicen: ‘Estado, Estado’”.

Fue crítico con sectores de izquierda de la región. Veo que algunos andan más enamorados de la plata que de la patria. Tenemos la obligación de enamorarnos de la patria y no de la plata. Hay que superar este problema que tenemos. En Sudamérica gana algún partido socialista, gobierna, y no cambia nada, sigue todo privatizado. ¿Cómo es eso? Comparaba esos partidos socialistas que ahora están en gobiernos y convierten al país como Estados Unidos, de republicanos y demócratas. Estos eventos son para plantearnos la verdadera liberación no sólo de América .