“Estoy convencido de que esa Europa colonial tiene que reflexionar que el 12 de octubre de 1492 fue una invasión y no el descubrimiento de América. Como decían mis abuelos, no llegó la civilización, llegó la sifilización. No fue conquista, es una arremetida. La invasión europea no nos trajo felicidad sino saqueo, racismo. Con la espada o con la cruz nos querían dominar y no podían.

“En algunos parlamentarios europeos todavía impera la Europa colonial. Pero ya no estamos en tiempos del colonialismo. Necesitamos una América y un planeta plurinacional, con ciudadanía universal. No se puede entender que un grupo de parlamentarios europeos premien a quienes usaron la fuerza, la Biblia, para hacer un golpe de Estado con tantos muertos y heridos.

Conmovido, en la charla expresó su agradecimiento al jefe del Ejecutivo mexicano por la solidaridad que le brindó en momentos tan difíciles. Quiero decir al hermano presidente Andrés (Manuel) López Obrador, al pueblo, a quienes me han recibido, que realmente me salvaron la vida .

“Cuando dije al piloto del avión de la Presidencia ‘tenemos que viajar a Chimoré’, no quiso. Nos molestamos. Tuve que llamar al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y decirle: ‘Qué pena general. Usted sabía que tenía planes para llegar a Chimoré. ¿Por qué no me está dando el avión?’ Él me respondió: ‘Está ya en golpe desde la mañana’.

“Hubo problemas en Challapata, de Potosí, Oruro. Ahí hubo un enfrentamiento en términos de campesinos. Yo vi, en canales de televisión, aviones chinos sobrevolando. Entonces, llamé al comandante de la FAB: ‘¿Comandante, quién le ordenó sacar esos aviones? Usted solamente puede usar esos aviones o el armamento con orden del capitán general de las fuerzas armadas’.

“Habíamos retirado el armamento de la Casa Grande del Pueblo. Hablé con los militares patriotas. Ni el jefe de casa ni el comandante del ejército se comunicaron. Las Fuerzas Armadas pidieron mi renuncia, no el último día del golpe de Estado, sino desde antes.

“Como sea, ese día salí. El comandante de la fuerza dijo: ‘No, usted puede usar el avión de la presidencia’. Apenas salimos. Aterrizamos, como siempre, en Chimoré. Cuando el avión paró, miré. Estábamos en la terminal militar y no en la comercial. Llamo al piloto y le digo: ‘¿Qué pasó? Cierre la puerta. Vamos a la terminal comercial’. Estaba cerrándola y ahí vi, 10, 15 carros a toda velocidad por la pista. Los dirigentes, las autoridades locales del trópico y la ciudadanía también estaban sorprendidos. Ellos me estaban esperando en la comercial.

“Cuando llegamos, ya no me rindieron parte. Yo no había renunciado todavía. Me informaron que un hangar estaba lleno de militares con uniformes, bien armados. No querían levantar las salidas de seguridad. Pero finalmente las levantaron para retirarnos de la terminal militar. ¿Qué significaba eso? Que ya estaba en el golpe de Estado de los militares. Esa noche renunciamos. Tratamos de darnos seguridad.

“Al día siguiente, el avión de México ya estaba en Perú, temprano, a las 7 u 8 de la mañana. Nos comentaron que no lo dejaron entrar, no le quisieron vender combustible. A las 11, a punto de levantar vuelo, estaba en la frontera y lo hicieron retornar a la pista. Hablamos con el general. Él me dijo: ‘Ningún avión militar puede entrar a Bolivia’. Me causó risa. Le digo: ‘General, ¿usted sabe cuántos aviones militares llegaron a Chimoré en tiempo de gobiernos neoliberales? Hace dos o tres semanas llegó un avión militar de Turquía. Y que me diga que ningún avión militar puede entrar a Bolivia…’ Se quedó callado y me respondió: ‘Como no puede entrar para no tener problemas legales, ¿por qué no viene de Perú un avión civil contratado?’

“Cuando estábamos debatiendo, llega un mensaje vía nuestro embajador ante la OEA, Emilio González, diciendo que Estados Unidos ofrecía un avión para sacarme de Chimoré al lugar que quisiera. Pensé: ‘éste me lleva directamente a Guantánamo o a Estados Unidos’.

“Por fin, el avión mexicano entró en la noche, gracias a las gestiones de Argentina, México, Venezuela y Cuba; de ex presidentes como Zapatero y Samper, de no sé cuantos cancilleres. Debo reconocer al presidente de Paraguay. Entró también gracias a que ese día estaban ahí concentrados más de 10 mil compañeros. Sin los 10 mil compañeros y sin esa gestión internacional, no sé qué hubiera pasado.

“Llegó el avión mexicano a las 10 u 11 de la noche. Carreteamos y llegamos a la punta de la pista para levantar vuelo, pero no lo hizo. Se quedó parado 10, 15, 20, 30 minutos. Pasó el comandante de la tripulación y nos dijo: ‘No tenemos permiso para levantar el vuelo’. Nos miramos: ‘¿Qué hacemos? Carretear nuevamente a la terminal comercial’.

“Mis compañeros ya estaban retirándose, pero como no me dejaban salir, otra vez se concentraron en el aeropuerto. Estábamos dentro del avión. El capitán nos dijo: ‘no salgan, acá es como territorio mexicano’.

“‘¿Y ahora qué hacemos?’ –nos preguntamos. Yo ya no podía seguir llamando al comandante de la Fuerza Boliviana. Pero Álvaro lo llamó y le dijo: ‘Comandante, aquí están concentrados más de 10 mil compañeros campesinos. Usted no nos deja salir. Va a arder el aeropuerto. Seguramente nosotros vamos a arder. Sus soldados van a arder. Y va a ser bajo su responsabilidad’.

“Salimos otra vez, como a las 11, casi las 12. Había civiles, policías y militares que sospechosamente se movilizaban. Nuestra diputada de la región y nuestros dirigentes tomaron la torre de control aéreo.

“Ayer me entregaron este libro (A la mitad del camino) que cuenta la historia. Me sorprendió. He leído un poco. Cuenta la información de la tripulación de los hermanos mexicanos. Siempre he tenido amistades de gente infiltrada dentro de los opositores. Me informaron que la derecha está arrepentida de no haberme matado en el golpe.”