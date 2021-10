“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política…En el caso de Rosario Robles es una decisión del Poder Judicial, es el que resuelve, y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado, porque los jueces deben actuar con autonomía”, advirtió.

Lamentó que en el imaginario colectivo persista la idea de que el Presidente decide sobre los tres Poderes de la Unión y más; “por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso; es inmoral, indigno, a cualquiera le resta autoridad, y para nosotros lo más importante es la autoridad moral.

Caso Emilio Lozoya

Sobre el tema del ex director de Petróleos Mexicanos, dijo que es evidente que hay una dilación de la FGR en obtener resultados.Sin embargo, consideró, no le hace que tarden porque el objetivo es sustentar las acusaciones y que se conozca toda la verdad de los presuntos actos de corrupción en el sector energético durante el sexenio pasado.

Señaló que la divulgación –hace unos días– de una fotografía de Lozoya cenando en un restaurante de lujo fue para desacreditarlo y quitar mérito a las acusaciones y pruebas que presente, aunque de inmediato aclaró que su comentario no significa que defienda al ex funcionario ni que lo considere una blanca paloma. La fiscalía, subrayó, tiene que investigar y no solapar nada, sea quien sea, no debe haber impunidad ni fabricación de delitos.