El panista Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados, lamentó los excesos verbales del mandatario, porque, dijo, no ayudan y en cambio polarizan. “Escuchar esto, no de Andrés Manuel López Obrador, sino del jefe del Estado mexicano… es reprobable”, sostuvo.

Antares Vázquez (Morena) advirtió que se sacaron de contexto las expresiones del Presidente de la República, quien se refirió al proyecto educativo neoliberal, que tenemos décadas sufriendo, el que dañó a dos generaciones de este país . El Ejecutivo, detalló, lo que expuso es que aun en la UNAM se dio formación conservadora .

Creel se manifestó en contra de la polarización, porque no ayuda a nada , no construye, no convoca inversiones y no genera empleos. Lo que hace es dividir, apartar, enemistar a los mexicanos .