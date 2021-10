¿C

uál fue la prisa y el objetivo de la política privatizadora del régimen neoliberal? El presidente López Obrador lo abrevió en una frase: socializar pérdidas y privatizar ganancias, siempre con el propósito de “saquear, hacerse ‘grandes’ con la riqueza mal habida, nada más que pomposamente a eso se le llamó política económica o tienen otros eufemismos para esconder lo que en realidad es robo; hablan de ‘desincorporación’ de empresas no estratégicas; eso lo usaron mucho para la privatización, o abrir el mercado o promover la inversión extranjera, pero eso sólo lo utilizaron para sacar beneficios personales, de grupos. No se ayudó al país, lo arruinaron”.

Andrés Manuel tocó un punto importante: cómo utilizaba los eufemismos el régimen neoliberal, lo que algunos consideran muy creativo, porque los tecnócratas se esforzaron en privatizar velozmente y al por mayor sin manejar la palabra privatización. Inventaron todo tipo de términos y calificativos, se exprimieron las neuronas, para evitar –por obvio que resultara el objetivo– la palabra real: privatización.

Fue tal su imaginación que crearon el Diccionario de eufemismos tecnocráticos (DET), en el que incluyeron centenas de términos –cada vez más rebuscados y pendejos– para que la palabra privatización no existiera, por mucho que en los hechos el régimen neoliberal, con sus seis gerentes en Los Pinos, privatizó prácticamente todo (y lo que no, por falta de tiempo) en beneficio del grupúsculo de siempre, el cual, como subraya López Obrador, se quedó con todas las ganancias y a los mexicanos transfirió todas las pérdidas, que no fueron pocas.

Por esa vía eufemística se fue todo, se desmanteló el aparato productivo y la infraestructura del Estado; se fortaleció el grupúsculo de poder económico que compartía el pan y la sal con el poder político, para que al final de cuentas el segundo dependiera del primero. Entonces, ¿qué sería de las fortunas de ensueño amasadas por los barones autóctonos marca Forbes sin las privatizaciones, concesiones, asociaciones estratégicas , contratos de obra pública, etcétera, etcétera, sin olvidar la catarata de dinero que les representó la devolución de impuestos y demás gracias fiscales por cortesía del régimen neoliberal? Es cuestión de hacer sumas y restas.