Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 22 de octubre de 2021, p. 31

Chihuahua, Chih., Autoridades sanitarias de Estados Unidos alertaron de un brote de salmonelosis vinculado al consumo de cebollas procedentes de Chihuahua, el cual enfermó a 650 personas en ese país, de las cuales 129 fueron hospitalizadas, informó ayer el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Explicó que el producto agrícola fue importado del municipio de Delicias durante los meses de agosto y septiembre, y que consumidores de cebollas rojas, blancas y amarillas de 37 estados del vecino país del norte resultaron afectados, la mayoría en Texas y Oklahoma.

Las hortalizas fueron distribuidas por la empresa ProSource Inc., cuya sede se localiza en Hailey, Idaho. Se importaron por última vez a finales de agosto, pero las cebollas pueden ser almacenadas durante meses y podrían seguir en casas y negocios , advirtió el HHS.

El reporte refirió que para identificar el producto contaminado verifiquen la marca en el empaque (ProSource Inc.) y el país de origen (México), pero pidió a los ciudadanos que si desconocen su procedencia, no las compren ni las consuman. Además, deben deshacerse de los productos que no cuenten con engomado.

En respuesta, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, ofreció investigar el supuesto brote de salmonela; aunque aseveró que primero se tiene que comprobar que la cebolla realmente provino de la entidad.

Siempre hemos sido un estado responsable con productores responsables, de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, y queremos hacer las cosas bien , defendió.

Operativo para proteger cosechas

Ayer, junto a 14 alcaldes de la región agrícola de Delicias y del sur de la entidad, Campos Galván dio el banderazo a un operativo policiaco denominado Protección a la Cosecha de Alto Valor, que desplegará 35 patrullas y 70 policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para abatir el robo de nuez, alfalfa, chile, algodón y cebolla en la actual temporada de cosecha.