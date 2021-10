Desde el 1º de octubre, cuando supuestamente tomó posesión del cargo en un sitio no revelado, Roque Tipacamú no ha podido gobernar y, según sus opositores, ni siquiera se sabe si está en Altamirano.

Uno de los argumentos es que la pareja Pinto-Roque ha gobernado nueve años y buscaba quedarse un trienio más, para lo cual ha utilizado grupos de choque.

Como parte de las protestas, los inconformes retuvieron el 30 de septiembre a Pinto Kánter y en días subsiguientes hicieron lo propio con otros 10 pobladores, entre ellos Antonio García Ruiz, quien se desempeñó como tesorero en el ayuntamiento saliente.

Tres de estos 11 retenidos (Artemio Pérez Jiménez, Fredy Pérez Sántiz y Marcelino Sántiz Jiménez) fueron liberados el martes luego de un acuerdo con la comunidad de San Francisco, de donde son originarios, para que ya no hagan alboroto , según informaron representantes del movimiento de inconformes.

En este contexto, el 7 de octubre se presentó públicamente un grupo de autodefensa para apoyar a los pobladores que exigen la conformación de un concejo municipal y la salida de la pareja Roque-Pinto del municipio.

El representante de los inconformes señaló que la noche de este jueves estaba programada una reunión con funcionarios estatales para dar seguimiento a acuerdos de anteriores encuentros, con la finalidad de dar solución al conflicto.

Comentó que a pesar de que los tres accesos a la cabecera municipal se encuentran cerrados desde hace tres semanas, no existe desabasto, pues cada seis horas se permite el paso a todos los vehículos. La cabecera está muy tranquila, como si no hubiera nada; no hay borrachos ni delincuencia; los mismos habitantes de los 10 barrios y de las comunidades están a cargo de la seguridad , explicó.