Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 17

Moscú. Con la alarmante cifra de más de mil fallecidos por Covid cada día durante esta semana y un alto porcentaje de población aún reacia a vacunarse, el gobierno de Rusia aprobó ayer un nuevo paquete de severas medidas restrictivas.

El titular del Kremlin, Vladimir Putin –en videoconferencia con miembros del gabinete a cargo de coordinar los esfuerzos contra la pandemia–, decretó, a escala de la federación, el enésimo periodo vacacional obligatorio para todos y con goce de sueldo, del 30 de octubre al 7 de noviembre y, si es necesario, lo que haga falta en algunas regiones , agregó el mandatario, quien exhortó a sus compatriotas a vencer sus dudas y ponerse la vacuna.

Sólo hay dos posibilidades para acabar con la pandemia: o se vacuna uno o se enferma. Pero es mucho mejor inocularse y no correr el riesgo de contagiarse y sufrir las duras consecuencias de la enfermedad , anotó Putin.

El presidente ruso se mostró perplejo por la negativa a vacunarse de muchos, incluso familiares y amigos cercanos. “No entiendo qué sucede: al comienzo me preguntaban si ya me había vacunado, les respondía que todavía no. Después, cuando me vacuné y era yo quien les preguntaba si ya lo habían hecho ellos, me respondían ‘aún lo estoy pensando, a lo mejor más tarde’. No lo comprendo, estoy hablando de personas con títulos universitarios, incluso maestrías y doctorados…”

Sin embargo, el presidente no quiso que se mostrara por televisión su propia vacunación –adujo que no quería volverse protagonista de un espectáculo–, pero muchos rusos prefieren seguir las enseñanzas de Santo Tomás que, como es sabido, dijo que más vale…

La orden de suspender toda actividad nueve días, y en algunos sitios durante más de dos semanas, desde el 23 de octubre, causó preocupación en muchos empresarios, que temen sufrir pérdidas que precipiten su ruina. Además, al menos 30 por ciento del personal de todas las empresas e instituciones deberá trabajar a distancia y las clases en escuelas y universidades se impartirán por videoconferencia.