La decisión no sólo influyó en el tiempo –la miscelánea fiscal se avaló después de 30 horas de discusión–, sino en la convocatoria para este jueves a una sesión solemne con motivo del bicentenario de la Armada de México, que la cámara no podía posponer.

Los coordinadores de Morena y Acción Nacional (PAN), Ignacio Mier y Jorge Romero, respectivamente, definieron un pacto de no agresión, y con el PRI decidieron reducir tiempos y participaciones en tribuna, para acelerar las votaciones.

Tras el enfrentamiento de las bancadas, un acuerdo político entre los coordinadores permitió atemperar la confrontación en el pleno y avalar cambios a la miscelánea fiscal, entre otros, para no imponer multas a los jóvenes que, al cumplir 18 años, no cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) si no tienen empleo ni ingresos.

La política tributaria del gobierno no significa inmovilidad: para 2022 se impulsa la simplificación administrativa y se combate la evasión y elusión fiscal, para que nunca más se dé trato de privilegio a los grandes contribuyentes que obtuvieron beneficios y condonaciones inmorales , expresó.

Al defender el proyecto de Ingresos del próximo año, el secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, destacó que por cuarto año consecutivo se cumple la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumentar impuestos ni crear otros.

Quince minutos antes de las 11 de la noche de este miércoles, finalmente el pleno aprobó la miscelánea fiscal con 274 votos de Morena y sus aliados y 220 de la oposición en contra. Sólo se admitieron seis cambios y la mayoría aceptará hoy otro en la Ley de Ingresos, para obligar a estados y municipios a enterar a la Tesorería los subejercicios del presupuesto 2021, incluyendo intereses.

Tras las agresiones de la madrugada, Mier y Romero se reunieron y, al final del encuentro, el legislador de Morena expresó que el receso decretado la mañana de ayer permitió ponernos una bolsa de hielo en la cabeza; lo necesitábamos .

A partir del acuerdo, se superó la confrontación verbal sin obviar el debate. Así, durante casi dos horas, las bancadas cruzaron posturas respecto a la disposición de que los jóvenes se inscriban en el RFC.

Diputados de PAN y PRI acusaron que la medida busca ejercer un control de nuestros jóvenes e incluirlos en un padrón donde se conozca su información, así como sus datos biométricos. Incluso, el priísta Hiram Hernández manifestó que la juventud puede ser objeto de fiscalización y persecución por parte del Servicio de Administración Tributaria .

No obstante, los diputados Lidia García Anaya e Irán Santiago, de Morena, presentaron una reserva para precisar en el Código Fiscal de la Federación que las multas, que van de 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos, no serán aplicables a los jóvenes que no tramiten su RFC.