Epigmenio Mendieta, defensor de Robles, señaló que impugnarán el fallo a través de un recurso de apelación, ya que la decisión judicial no cubrió lo estipulado en la sentencia de amparo, la cual posibilitaba el cambio de medidas cautelares para su clienta.

En la diligencia que duró dos horas y media, Villar Ceballos informó a la defensa de Robles y al Ministerio Público Federal que en términos de la ejecutoria de amparo para revisar el posible cambio de medida cautelar de prisión, no permitiría una nueva participación de las partes, sino que resolvería con los argumentos vertidos en audiencias anteriores y conforme al expediente. Sin embargo, rechazó concederle la prisión domiciliaria y confirmó la medida carcelaria como preventiva justificada, por lo que continuará internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

Ayer se llevó a cabo la audiencia de la ex funcionaria, en la que se determinaría si el juez de control cambiaría la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el 13 de agosto de 2019, luego de que un tribunal colegiado le concedió un amparo.

Además, indicó que tanto la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para que la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu) continúe privada de la libertad, como los planteamientos de la defensa resultaban idóneos para sujetar a la ex secretaria de Estado al proceso que se le sigue. Esta es la cuarta ocasión, desde agosto de 2019, que un juzgador rechaza a Robles Berlanga la prisión domiciliaria.

Entrevistado al término de la audiencia, el litigante sostuvo que ni Robles ni sus defensores comparten la resolución dictada, ya que los argumentos expuestos por el juez Villar Ceballos ya habían sido superados, y por ello se llegó a esta audiencia .

Dijo que las determinaciones por las cuales se mantiene a Rosario Robles en prisión no tienen sustento , porque siguen considerando como válido el que no se hubieran informado los domicilios donde habitó siendo secretaria de Estado, o la razón por la cual realizó un viaje al extranjero. Destacó que en uso de la palabra, la ex funcionaria manifestó al juez su inconformidad y le pidió que revisara de manera cuidadosa los argumentos .

Mariana Moguel, hija de la inculpada, consideró que “los argumentos de este juez de distrito son desproporcionados y alejados completamente de la justicia. No es posible que teniendo una resolución no sólo de tres magistrados y de un tribunal colegiado, sino también de un juez de amparo, vuelva a sacar argumentos completamente alejados de toda proporción y de toda justicia.