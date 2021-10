Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 3

La senadora del PAN Alejandra Reynoso Sánchez rechazó opinar sobre el revuelo que causó la noticia publicada ayer por La Jornada, con relación a que envió a su asesora Alicia Galván a un curso de adoctrinamiento con cuatro partidos ultraconservadores de Europa, entre ellos Vox, de España.

La legisladora, quien es vicepresidenta del Senado y quien desde hace algunas semanas no asistieron al Senado debido a estar bajo tratamiento por padecer cáncer de mama, expresó a través de su encargado de prensa que no habría comentarios sobre esa noticia que de nuevo la involucra con Vox.

Fue una de las senadoras que asistió al encuentro privado que integrantes de su bancada mantuvieron con el presidente de Vox, Santiago Abascal, a quien llevaron a la sede del Senado para firmar la Carta de Madrid. De hecho, Reynoso había firmado previamente ese documento que busca impedir el avance del comunismo en América Latina.

La senadora Reynoso apareció sonriente del brazo de Abascal, mostrando la Carta de Madrid y cuando el escándalo estalló no se refirió jamás al tema, evitó aparecer en público. Fue el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, el que dio la cara y trató de explicar que no había ningún pacto con Vox.

Poco informados

Ayer, Rementería no respondió el teléfono, se informó que estaría todo el día en un evento privado y senadores del blanquiazul tampoco quisieron aludir al tema; algunos argumentaron que no estaban enterados y otras que no querían molestar a Reynoso, dado su estado de salud.