Elogia el artículo de José Blanco La epidemia sin fin

uiero destacar la importancia de la opinión de José Blanco (La Jornada, 19/10/21) sobre la situación que estamos padeciendo todos en el mundo, por la brillante síntesis que el colaborador hace, tan clara y tan impecablemente redactada.

Bárbara Jacobs

Revuelta en Dos Bocas, ejemplo de golpe blando contra la 4T, asegura

La exacerbación de ánimos de los grupos reaccionarios del bloque conservador es cosa de todos los días , paralela al avance en el combate a la corrupción y al retiro de privilegios a quienes estaban acostumbrados a gobernar mediante emisarios a su servicio; la provocación, perversión y manipulación de la información ha sido una constante en su actuar cotidiano.

Los proyectos estratégicos de la 4T, lejos de motivar a la reflexión, agudizan la frustración de una oposición débil, corrupta e intolerante al cumplimiento de la voluntad del pueblo-gobierno para sentar bases materiales, ideológicas y conceptuales del cambio y evitar retrocesos en el futuro inmediato.

Si bien es cierto que la transformación de México ha atraído la atención mundial por la originalidad, alcance y profundidad de ideas, propósitos y acciones de sus promotores, también es verdad que el enojo insano del imperio y sus lacayos de la oligarquía local continúan sus intentos de descarrilarla con los llamados golpes blandos.

La revuelta de trabajadores de la refinería de Dos Bocas en Tabasco constituye el ejemplo más reciente, pero no el único ni el más importante; la mezquindad, cinismo y perversión del conservadurismo criminal no tienen límites; aparte de apátridas, como dice Andrés Manuel López Obrador, son la peor peste de nuestra sociedad.

Daniel Moctezuma Jiménez

Pésame de la Asamblea Nacional Catalana a la familia Cárdenas Batel

Los miembros y simpatizantes de la delegación en México de la Assemblea Nacional Catalana expresamos nuestro más sentido pésame al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a la familia Cárdenas Batel por el fallecimiento de Celeste Batel. Descanse en paz.

Mireya Zapata Tarragona, Vicens Giralt i Bourgat, Assemblea Nacional Catalana en México

Lamenta la pérdida de Celeste, una gran mujer

Lamentamos profundamente la pérdida de una gran mujer, que siempre luchó por la democracia en México. Descanse en paz.

Hilda Mendoza (Pátzcuaro, Mich.)

