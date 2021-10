D

urante la conferencia de prensa matutina de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que el pasado 9 de octubre se realizó un operativo conjunto para rescatar a tres menores de edad que fueron reclutados como halcones del crimen organizado. De acuerdo con el funcionario, uno de ellos fue contactado por medio de un videojuego para teléfono celular, en el cual los usuarios pueden comunicarse con una función de chat, y posteriormente –como sucedió en este caso– intercambiar cuentas de redes sociales y números telefónicos.

Ante el peligro que suponen estas plataformas al facilitar la interacción de niños y jóvenes con desconocidos amparados por el total anonimato, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno, familia y sociedad , que las autoridades ponen a consideración de padres, maestros y de los propios menores. Entre los consejos para prevenir que los usuarios de videojuegos en línea sean víctimas de la delincuencia se incluyen: no jugar ni chatear con desconocidos; no utilizar cuentas de correo electrónico personal; no proporcionar datos personales, telefónicos ni bancarios; no usar micrófono ni cámara ni compartir ubicación; mantener el llamado control parental para los niños en los dispositivos; procurar que los menores de edad jueguen bajo la supervisión de los adultos, y reportar conductas sospechosas, acoso, violencia o amenazas al número 088.