Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 33

Cuernavaca, Mor., Patricia N , quien fue titular de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Morelos que encabezó el perredista Graco Ramírez (2012-2018) y tres funcionarios más de la dependencia, fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, cometido presuntamente por haber avalado ilegalmente la adjudicación directa de una obra de modernización del lago de Tequesquitengo por un monto de 42 millones 591 mil 188 pesos, informó la Fiscalía Anticorrupción Estatal.

La decisión estuvo a cargo de un juez de control el pasado martes, después de que se cumplieran las 144 horas decretadas el viernes anterior para definir la situación jurídica de los cuatro empleados.