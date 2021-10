Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 27

Entre 2015 y 2020 se vendieron más de un millón y medio de vehícu­los de baja seguridad en México. La crisis de semiconductores en la industria automotriz nacional no es una excusa, en absoluto, para no mejorar la seguridad en las unidades, estimaron El Poder del Consumidor y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

Si se considera que la industria automotriz en México registró la venta al público de 8.2 millones de vehículos durante 2015 y 2020, alrededor de 18.3 por ciento de esos autos pudieron no haber cubierto las exigencias de seguridad, según la estimación conservadora de las instituciones.

A partir de un análisis realizado por El Poder del Consumidor, en conjunto con Latin NCAP, en el que se retomó la información sobre la venta de vehículos ligeros del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), del subconjunto del top 30 de ventas se identificó que 1.5 millones de automóviles fueron calificados con cero y una estrellas en su evaluación de desempeño de seguridad en Latin NCAP, y que, de acuerdo con su pobre resultado en protección tanto para ocupantes adultos como infantiles, representan, actualmente, un riesgo elevado para la población.

“Estas estimaciones son conservadoras, pues resultan del sub­­conjunto del top 30 de ventas que pudieran no estar cubriendo la calidad de seguridad, ya que no se puede descartar que los autos que están fuera de esta lista no cumplan con los estándares de seguridad”, describió Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor.