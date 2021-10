Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. 24

El gobierno no va a ceder en el combate a la ilegalidad y el fraude fiscal, porque sin aumentar los impuestos tiene más recaudación, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo sentirse alegre porque ayer fue informado que en el periodo de enero al 18 de octubre del presente año la recaudación se incrementó en 350 mil millones de pesos, en comparación con el mismo lapso de 2020.

El año pasado, el pago total de impuestos en ese periodo sumó 3 billones 143 mil millones de pesos y ahora es de 3 billones 497 mil millones.

Sobre las facturas falsas –cuando se refirió al proceso penal contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga–, añadió, pues ya pasó, eso fue una moda, duró creo que como 10 años .

Los efectos de regular la responsabilidad de los contribuyentes ayuda mucho, explicó el tabasqueño, porque se está combatiendo la evasión fiscal, y que quede claro, no hay privilegios fiscales. Ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo. El secretario de Hacienda y el Presidente tenían la facultad para condonar impuestos .