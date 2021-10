De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. a12

Carlos Padilla comunicó ayer que no buscará relegirse como presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), por lo que su era al frente de este organismo culminará el próximo 11 de noviembre. Padilla Becerra, quien tomó las riendas del COM en 2012, envió una carta a la familia olímpica, en la que explica que no participará en la que hubiera sido su segunda relección, en esta ocasión para el periodo 2021-2024.