De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021, p. a12

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez manifestó que el enfrentamiento que sostendrá el próximo 6 de noviembre ante el estadunidense Caleb Plant lo ha llevado al terreno personal, luego del intercambio de declaraciones y golpes entre ambos en la presentación de su combate, realizada a principios de este mes en Los Ángeles, California, y donde el apodado Sweet Hands terminó con un corte superficial en la mejilla derecha.

Nunca he estado en nada similar en mi carrera, creo que sí es más personal que nunca, jamás había estado envuelto en algo así, esto es nuevo para mí , comentó el originario de Guadalajara, quien, por otra parte, aseguró que vencerá a su oponente por la vía del nocaut.

“He estado ahí muchas veces. Para él va a ser un poco duro. Estar por primera vez en un acto tan grande será raro para él. Voy a ganar por nocaut, por ahí del séptimo, u octavo round voy a derribarlo. Mi mente es muy fuerte y voy a ocuparla en mi favor”, señaló en entrevista para Showtime.

Asimismo, el púgil tapatío indicó que Caleb no tiene algo que lo distinga en comparación con sus otros rivales.