La Jornada

Jueves 21 de octubre de 2021

Ginebra. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, calificó de costumbre idiota el grito homofóbico ¡ehhh, puto! lanzado por la afición mexicana, al tiempo que anunció que Emiratos Árabes Unidos serán la sede del Mundial de Clubes, el cual ha sido retrasado.

La Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias. A los estadios debemos ir a celebrar o enfadarnos, pero no a insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver o vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios , sentenció Infantino.

No obstante, señaló que no está en sus manos decidir si la sede de la Copa del Mundo de 2026, que realizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, se encuentra en riesgo por los gritos homofóbicos de los aficionados en los partidos del Tricolor.

Cuando hay temas como este, que pasan en un estadio, son el Comité de Disciplina, si es necesario el de Apelaciones, los que se ocupan de esos casos. Como presidente de este organismo no puedo interferir o comentar , apuntó Infantino en una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de la FIFA.

Es intolerable aceptar hoy en un campo de juegos o estadios gritos racistas, queremos que las niñas y niños se apasionen al futbol, no es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación , agregó.

La selección mexicana ha recibido varias multas económicas y más recientemente un veto de un duelo sin aficionados, debido al grito homofóbico que lanzan sus seguidores en los despejes del portero rival. Incluso en el polémico alarido reapareció en el encuentro contra Canadá realizado en el estadio Azteca.