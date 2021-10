Néstor Jiménez

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha quedado atrás y no responde a las necesidades actuales, indicó Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el foro Nuestra América, convocado por el partido Morena, en el que integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Frente Patria Grande de Argentina, de Nuevo Perú y del Movimiento al Socialismo de Bolivia, coincidieron en la necesidad de un espacio para la región que sea soberano.

En el segundo día de este foro virtual, mismo que la dirigencia del partido detalló que tiene como objetivo dar continuidad a la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Reyes expuso que después de tres años de gobierno, la cancillería cuenta con un panorama claro del papel que debe jugar México y presentó las propuestas para una reforma al organismo.

La conclusión a la que hemos llegado es que nuestro hemisferio necesita de una nueva institucionalidad continental más acorde con nuestros tiempos. Tenemos que crear un organismo multilateral sensible y efectivo. La Organización de Estados Americanos se ha quedado atrás en los tiempos y no responde a nuestras necesidades actuales , señaló.